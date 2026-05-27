Mediaset: “Italiano, si al Napoli. Il mercato passerà da 300 a 50 milioni….”

Nel summit tra Italiano e la dirigenza del Napoli si sarebbe parlato anche della costruzione della nuova squadra. Sembrerebbe che il Napoli abbia illustrato il progetto tecnico basato sulla valorizzazione della rosa già presente e sul possibile reintegro di alcuni calciatori di rientro dai prestiti, come Marianucci, Rafa Marin, Lang e Lucca. Si è poi discusso anche del possibile budget destinato al mercato: tra i 50 e i 60 milioni di euro per tre o quattro innesti, una cifra decisamente più contenuta rispetto ai quasi 300 milioni investiti durante il biennio dell’ormai ex Antonio Conte.