Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Napoli sarebbe ormai a un passo dall’accordo con Vincenzo Italiano che sarà il prossimo tecnico al 99%. L’intesa economica prevederebbe un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus, legati anche alla qualificazione in Champions League.
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Mediaset: “Italiano, si al Napoli. Il mercato passerà da 300 a 50 milioni….”
Le parole di Sportmediaset sul possibile approdo di Italiano al Napoli.
Nel summit tra Italiano e la dirigenza del Napoli si sarebbe parlato anche della costruzione della nuova squadra. Sembrerebbe che il Napoli abbia illustrato il progetto tecnico basato sulla valorizzazione della rosa già presente e sul possibile reintegro di alcuni calciatori di rientro dai prestiti, come Marianucci, Rafa Marin, Lang e Lucca. Si è poi discusso anche del possibile budget destinato al mercato: tra i 50 e i 60 milioni di euro per tre o quattro innesti, una cifra decisamente più contenuta rispetto ai quasi 300 milioni investiti durante il biennio dell’ormai ex Antonio Conte.
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