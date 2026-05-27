Il giovane rossoblù Libra convocato dal Venezuela

Marco Libra Alvarado, classe 2008 e al Bologna dal 2021, è stato infatti convocato dalla Nazionale venezuelana in occasione delle amichevoli internazionali contro Turchia e Iraq, in programma rispettivamente sabato 6 giugno a Miami e martedì 9 giugno a Chicago. La convocazione rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutto il Settore Giovanile, a conferma dell’eccellente lavoro svolto nel corso della stagione. Libra è uno degli otto calciatori promossi in Primavera da Stefano Morrone dopo la prima parte dell’annata disputata con l’Under 18 guidata da Luigi Della Rocca, con cui aveva collezionato sei presenze.