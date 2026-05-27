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Il giovane rossoblù Libra convocato dal Venezuela

Il giovane rossoblù Libra convocato dal Venezuela - immagine 1
Il giovane classe 2008 è stato convocato dalla nazionale
Redazione TuttoBolognaWeb

Al termine di una stagione straordinaria, culminata con il raggiungimento della semifinale Scudetto, arrivano le prime importanti soddisfazioni individuali per la Primavera rossoblù.

Marco Libra Alvarado, classe 2008 e al Bologna dal 2021, è stato infatti convocato dalla Nazionale venezuelana in occasione delle amichevoli internazionali contro Turchia e Iraq, in programma rispettivamente sabato 6 giugno a Miami e martedì 9 giugno a Chicago. La convocazione rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutto il Settore Giovanile, a conferma dell’eccellente lavoro svolto nel corso della stagione. Libra è uno degli otto calciatori promossi in Primavera da Stefano Morrone dopo la prima parte dell’annata disputata con l’Under 18 guidata da Luigi Della Rocca, con cui aveva collezionato sei presenze.

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