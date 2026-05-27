De Silvestri verso il rinnovo: giocherà un altro anno

Secondo il Cor Sport, l'incontro tra il 'sindaco' e la società andrà in scena nei prossimi giorni e l'idea sembra quella di restare leader dello spogliatoio per un'altra stagione, indipendentemente da chi sarà l'allenatore. Lollo ha ancora voglia di giocare e farà da chioccia al gruppo che sarà rinnovato in estate, mentre il Bologna è ben lieto di avere un veterano in spogliatoio che possa fungere da punto di riferimento per un'altra stagione. Ecco allora che non dovrebbero esserci sorprese: il 'sindaco' pronto a rimanere sul campo fino al 2027. Poi chissà, potrebbero schiudersi le porte per un ruolo da dirigente