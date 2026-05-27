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Carlino – Tutto fermo a Bologna: si aspetta la conferma dell’allenatore

Carlino – Tutto fermo a Bologna: si aspetta la conferma dell’allenatore - immagine 1
Per fare muovere il mercato in casa rossoblù serve capire chi guiderà il Bologna nella prossima stagione, solo così la società avrà ben chiaro chi tenere, chi far partire e su chi puntare
Redazione TuttoBolognaWeb

Il mercato del Bologna è momentaneamente congelato in attesa di definire la questione allenatore.

Come riporta il Carlino, la priorità assoluta di Sartori e Di Vaio è quella di proseguire sullo stesso solco tattico delle ultime stagioni con Motta e Italiano, cercando un tecnico che prediliga la difesa a 4. L'unica certezza attuale riguarda i portieri, con la presunta conferma di Skorupski e l'idea di affiancargli un giovane talento, che possa giocarsela con il polacco per una maglia da titolare. Per il resto dei ruoli tutto è in stand-by: la dirigenza ha già sondato diversi profili (tra cui Falcone, Peer Koopmeiners e Dieng), ma ogni operazione ufficiale è rimandata a dopo l'incontro decisivo con Italiano. Permanenza o uscita dei calciatori rossoblù dipenderà soprattutto da chi siederà in panchina, quindi ora al Bologna non resta che aspettare.

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