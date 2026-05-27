Carlino – Tutto fermo a Bologna: si aspetta la conferma dell’allenatore

Come riporta il Carlino, la priorità assoluta di Sartori e Di Vaio è quella di proseguire sullo stesso solco tattico delle ultime stagioni con Motta e Italiano, cercando un tecnico che prediliga la difesa a 4. L'unica certezza attuale riguarda i portieri, con la presunta conferma di Skorupski e l'idea di affiancargli un giovane talento, che possa giocarsela con il polacco per una maglia da titolare. Per il resto dei ruoli tutto è in stand-by: la dirigenza ha già sondato diversi profili (tra cui Falcone, Peer Koopmeiners e Dieng), ma ogni operazione ufficiale è rimandata a dopo l'incontro decisivo con Italiano. Permanenza o uscita dei calciatori rossoblù dipenderà soprattutto da chi siederà in panchina, quindi ora al Bologna non resta che aspettare.