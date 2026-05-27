Bazzani: “Il Bologna ha cambiato status ma se…Italiano? E normale che…Quando andò via Motta…”

"E' molto probabile che quando una big chiama un uomo possa essere tentato. Non tanto per l'aspetto economico perchè a Bologna Vincenzo Italiano guadagnava già parecchio, più che altro perchè a Napoli giochi una Champions League di alto livello e lotti per lo scudetto. E dunque se il tecnico rossoblù viene chiamato da una big, Italiano chiede di essere liberato. Per quanto mi riguarda spero che il Bologna fosse a conoscenza che Italiano sarebbe andato a Roma a incontrare il presidente del Napoli, al contrario rimarrei davvero stupito. Cambiare allenatore non è mai facile, ma questa società negli ultimi anni ha sempre azzeccato tutte le scelte da Sinisa, a Motta per finire con Italiano. Poi posso capire i tifosi che siano dispiaciuti, ma se l'ambizione di Italiano è quella di andare in una big non ci si può fare nulla. Una permanenza forzata non gioverebbe a nessuno"