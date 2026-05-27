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Alvino: “A dispetto di ciò che si legge, Allegri è in vantaggio su Italiano”

Alvino: “A dispetto di ciò che si legge, Allegri è in vantaggio su Italiano” - immagine 1
Le parole di Carlo Alvino a Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli.
Redazione TuttoBolognaWeb

Carlo Alvino, durante il programma "Nun C'Accire Nisciuno", ha parlato della situazione legata ai possibili nuovi allenatori del Napoli per il dopo Conte, come riportato da Tuttonapoli.

Secondo il collega, Allegri sarebbe ancora prima scelta rispetto a Italiano: "Italiano in vantaggio su Allegri? Non è così. A dispetto di quello che si legge, non è così. Allegri è in vantaggio su Italiano. Le motivazioni non sono notizie ma mie sensazioni. C’è invece una trattativa in corso tra il Napoli e Massimiliano Allegri. È questo l’allenatore che in questo momento il presidente del Napoli sta trattando. C’è un’unica trattativa in atto ed è questa”.

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