Carlo Alvino, durante il programma "Nun C'Accire Nisciuno", ha parlato della situazione legata ai possibili nuovi allenatori del Napoli per il dopo Conte, come riportato da Tuttonapoli.
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Alvino: “A dispetto di ciò che si legge, Allegri è in vantaggio su Italiano”
Le parole di Carlo Alvino a Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli.
Secondo il collega, Allegri sarebbe ancora prima scelta rispetto a Italiano: "Italiano in vantaggio su Allegri? Non è così. A dispetto di quello che si legge, non è così. Allegri è in vantaggio su Italiano. Le motivazioni non sono notizie ma mie sensazioni. C’è invece una trattativa in corso tra il Napoli e Massimiliano Allegri. È questo l’allenatore che in questo momento il presidente del Napoli sta trattando. C’è un’unica trattativa in atto ed è questa”.
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