Alvino: “A dispetto di ciò che si legge, Allegri è in vantaggio su Italiano”

Secondo il collega, Allegri sarebbe ancora prima scelta rispetto a Italiano: "Italiano in vantaggio su Allegri? Non è così. A dispetto di quello che si legge, non è così. Allegri è in vantaggio su Italiano. Le motivazioni non sono notizie ma mie sensazioni. C’è invece una trattativa in corso tra il Napoli e Massimiliano Allegri. È questo l’allenatore che in questo momento il presidente del Napoli sta trattando. C’è un’unica trattativa in atto ed è questa”.