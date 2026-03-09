Mandela Keita continua a stupire, anche il Bologna su di lui

Un'altra prestazione di grande livello per Mandela Keita. Il centrocampista del Parma continua a stupire, anche ieri contro la Fiorentina ha fornito una prestazione degna di nota, continuando ad attirare su di sé le attenzioni delle grandi.
Il classe 2002 del Parma continua a fornire grandi prestazioni, il ds Sartori monitora la situazione
Keita è un giocatore finito da tempo nel mirino del Bologna: il ds Giovanni Sartori lo ha messo in testa alla shortlist per la mediana. Per Vincenzo Italiano sarebbe un grande innesto: un mediano abile in entrambe le fasi e con ottime prospettive di crescita. Tuttavia, è forte anche l'interessamento di alcune squadre di Premier: Brighton, Aston Villa, Tottenham e Brentford tengono d'occhio il giocatore, come riporta Tmw. In Italia anche l'Inter monitora il classe 2002. Ogni discorso, però, è rimandato alla prossima estate di cui Keita sarà sicuramente protagonista.
