Bologna-Verona, la moviola. Bene Nucera, il Var lo corregge su Dominguez

La moviola di Bologna-Verona: il Var interviene
Redazione TuttoBolognaWeb

Direzione positiva per il signor Nucera di Palermo secondo il Corriere dello Sport ieri in Bologna-Verona.

Non ci sono stati episodi chiave in area di rigore e il direttore di gara ha dovuto gestire il metro arbitrale. Si è cercato di lasciar correre il più possibile, anche se il Verona è stato più falloso del Bologna, e l'unica svista reale è arrivata sul terzo gol scaligero. L'azione, infatti, parte da un netto fallo di Gagliardini su Dominguez, con l'argentino spinto a due mani sulla schiena. Il Var Giua è intervenuto per l'OFR che ha poi sanzionato il fallo. Regolare il gol di Rowe, che nasce da un contrasto a rubar palla su Gagliardini.

 

