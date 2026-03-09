Bologna, crollo verticale. Undici punti in meno, e nelle ultime quindici…

Il Bologna è colato a picco a distanza di un anno: crollo nei punti e aumento delle sconfitte. Se il campionato fosse iniziato quindici giornate fa i rossoblù sarebbero a rischio retrocessione

La versione attuale della squadra di Italiano non sembra in grado di fare imprese, anche se l'imponderabile nel calcio è sempre dietro l'angolo, e balza agli occhi un trend negli ultimi mesi oltremodo negativo. All'appuntamento più importante dell'anno il Bologna ci arriva con ben undici punti in meno rispetto a un anno fa, quando alla ventottesima giornata la squadra aveva toccato 50 punti a meno 2 dalla Champions, e con ben sette sconfitte maturate in più, quasi tutte casalinghe con un dato consolidato da sette ko nelle ultime nove interne in Serie A. Al Dall'Ara sono passati tutti tranne il Sassuolo (uno a uno), e l'Udinese, sconfitta di misura con un rigore. Non solo, la fotografia del Bologna è rappresentata bene dalle ultime quindici giornate di campionato, ovvero quasi un girone. In questo scorcio di stagione, infatti, i rossoblù hanno conquistato solo 15 punti, uno di media a partita, e sarebbero appena tre lunghezze sopra la zona retrocessione. Numeri da incubo.