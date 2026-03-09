Settore Giovanile – I risultati del weekend: Under 16 al secondo posto

L’Under 17 porta a casa un punto nel derby contro la Reggiana, terminato sul risultato di 1-1. Decisivo il pari di Fustini al 389' La squadra di mister Gianni Migliorini consolida il 4° posto in classifica, a -2 dal Torino terzo.
I risultati del weekend, bene l'Under 16 che si conferma nelle posizioni di testa
Larga vittoria per l’Under 16 di mister Ceccarelli, che si impone sulla Virtus Entella con un netto 5-1 in trasferta grazie ai gol di Bennardo, Spero, Lima, Ardeni, Bertuzzo. I rossoblù salgono al 2° posto a 44 punti.
L’Under 15 di mister Fabio Zaza ottiene un pareggio per 2-2 contro i pari età della Virtus Entella, fuori casa con la doppietta di Tatani. I rossoblù blindano il 5° posto in classifica a quota 38 punti.
