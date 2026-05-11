Il Parma alla fine è stato rimontato dalla Roma e sconfitto per tre a due, ma nella partita di ieri c'è stata la prima soddisfazione di Mandela Keita con la maglia gialloblù. Il mediano è andato in gol per la prima volta con i ducali e si è commosso davanti alla presenza della madre nel giorno della festa della mamma. Poi, c'è il mercato, dato che sul centrocampista ci sarebbero tre squadre di Serie A, tra cui il Bologna.
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tuttobolognaweb news Mandela Keita: “Atalanta e Bologna su di me? Vedremo”
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Mandela Keita: “Atalanta e Bologna su di me? Vedremo”
Le parole di Mandela Keita sul mercato
Così Keita a margine del match: "Atalanta, Napoli e Bologna su di me? Sono molto concentrato sul Parma, squadra che mi ha dato tutto. Ricordo qui la prima partita, presi due gialli in pochi minuti e venni espulso. Il club mi ha sempre aiutato e mi ha dato fiducia. Vediamo l'anno prossimo, io ho contratto e sono felice qua".
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