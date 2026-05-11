Gazzetta – Dzemaili: “Il Bologna deve fare di tutto per tenere Italiano. Senza Freuler…”

Oggi Napoli-Bologna al Maradona e Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex della partita Blerim Dzemaili. Così il mediano svizzero sulla stagione altalenante del Bologna. Bene in Europa League, meno in campionato dove l'esclusione dalle coppe è pressoché certa. Ora serve ripartire dal mister e fare di tutto per tornare in Europa: