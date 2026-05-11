Oggi Napoli-Bologna al Maradona e Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex della partita Blerim Dzemaili. Così il mediano svizzero sulla stagione altalenante del Bologna. Bene in Europa League, meno in campionato dove l'esclusione dalle coppe è pressoché certa. Ora serve ripartire dal mister e fare di tutto per tornare in Europa:
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tuttobolognaweb news Gazzetta – Dzemaili: “Il Bologna deve fare di tutto per tenere Italiano. Senza Freuler…”
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Gazzetta – Dzemaili: “Il Bologna deve fare di tutto per tenere Italiano. Senza Freuler…”
Le parole di Blerim Dzemaili a Gazzetta dello Sport
“Due mesi di crisi per il Bologna in inverno? Senza Freuler è come se ti mancasse una ruota. Il calcio di oggi va visto attraverso i giocatori. Ora il Bologna deve fare di tutto per tenere Italiano, quale che siano le cessioni. Il Bologna ha fatto un upgrade e ora deve dare continuità. Dovrà fare di tutto per tornare in Europa", il commento di Dzemaili.
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