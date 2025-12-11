Lykogiannis: “Dobbiamo farci trovare sempre pronti, questa è la nostra forza”

Charalampos Lykogiannis, ai microfoni di SKY, commenta così la vittoria contro il Celta Vigo: “Sono sempre pronto quando il Mister mi chiama in causa, anche se devo giocare in un ruolo non mio. Ognuno di noi deve dare il 100% e chi entra deve farsi trovare pronto. Questa forza è ciò che contraddistingue la squadra. Adesso dobbiamo pensare a domenica, fare tre punti davanti ai nostri tifosi è importante”.