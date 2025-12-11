Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Lykogiannis: “Dobbiamo farci trovare sempre pronti, questa è la nostra forza”

news

Lykogiannis: “Dobbiamo farci trovare sempre pronti, questa è la nostra forza”

Lykogiannis: “Dobbiamo farci trovare sempre pronti, questa è la nostra forza” - immagine 1
Le parole di Lykogiannis ai microfoni di SKY nel post-partita di Celta Vigo - Bologna.
Redazione TuttoBolognaWeb

Charalampos Lykogiannis, ai microfoni di SKY, commenta così la vittoria contro il Celta Vigo: “Sono sempre pronto quando il Mister mi chiama in causa, anche se devo giocare in un ruolo non mio. Ognuno di noi deve dare il 100% e chi entra deve farsi trovare pronto. Questa forza è ciò che contraddistingue la squadra. Adesso dobbiamo pensare a domenica, fare tre punti davanti ai nostri tifosi è importante”.

Leggi anche
Italiano: “Grande mentalità da parte dei ragazzi. Bernardesci? Finalmente sta...
Pobega: “Siamo contenti, abbiamo fatto un bel regalo al mister”

© RIPRODUZIONE RISERVATA