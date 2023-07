Lucumi: “Ho un contratto e sono felice. Obiettivi? Crescere”

Di poche parole ma lui parla in campo. Ed è sufficiente questo. Jhon Lucumi si appresta al suo secondo anno a Bologna, lo farà da titolare della difesa e con il ruolo di giocatore 'molto importante' per Thiago Motta. I due hanno dialogato a lungo l'altro giorno a margine di una seduta di allenamento e il colombiano è oggi uno degli intoccabili di Thiago. Non a caso in questa settimana di conferenze eccellenti è toccato a lui dopo Lollo De Silvestri, Nico Dominguez e Marko Arnautovic. D'altronde Motta gli ha già fatto indossare la fascia: