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Mai un poker

Luci rossoblu a San Siro, sì perché nell’ultima partita giocata dal Bologna in quel tempio del calcio, visto che sarà demolito per l’80%, con il nuovo San Siro che sorgerà dove oggi ci sono i parcheggi verso il lato ovest, i rossoblu rifilano 4 reti ai padroni di casa del Milan. A mia memoria paleolitica, ovvero da quando esisto, mai il Bologna aveva segnato 4 reti a San Siro. La squadra parte bene e dopo appena 8 minuti, Zortea sgroppa sulla destra, tunnel dei suoi su un avversario e crossa in mezzo per Mbangula che da buona posizione non può mancare il bersaglio grosso. Gli ospiti sembrano padroni del campo ma al 14esimo Theate compie un paio di pasticci nello stesso disimpegno; prima rinvia addosso all’avversario, poi prova ad allontanare la palla ma la svirgola verso il centro area dove Cisse ringrazia e pareggia i conti. Il Milan completa la rimonta sempre con Cisse poco prima della mezz’ora di gioco. Si va all’intervallo con la consapevolezza che il risultato sia bugiardo ma che contro il Diavolo non si possa mai abbassare la guardia. Il secondo tempo inizia al piccolo trotto tanto che nei primi 15 minuti non succede nulla

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