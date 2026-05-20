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Lo scrittore De Giovanni: “Italiano al Napoli sarebbe un salto nel vuoto”

Lo scrittore De Giovanni: “Italiano al Napoli sarebbe un salto nel vuoto” - immagine 1
Le parole dello scrittore: c'è scetticismo su Italiano
Redazione TuttoBolognaWeb

Da Napoli inizia a emergere qualche dubbio sulla possibile candidatura di Vincenzo Italiano alla panchina partenopea. Lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore dei romanzi del Commissario Ricciardi, e noto tifoso napoletano, ha espresso il suo punto di vista a Tmw Radio. C'è scetticismo attorno a Italiano nell'anno che porta al centenario del Napoli:

Come fai a celebrare il centenario con un salto del vuoto? - le sue parole - Prendere uno tra Grosso e Italiano, che hanno allenato il Sassuolo e Fiorentina e Bologna...mi pare un salto nel vuoto. Passare da Conte a questi profili...Penso che un progetto serio debba prevedere il ritorno di Sarri, che ha regalato il Napoli più bello".

 

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