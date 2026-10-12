I voti di Emilio Marrese

Redazione TuttoBolognaWeb

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Pessina 5, Darmian 6.5, Casale 6.5, Heggem 6.

US Lecce v Bologna FC - Serie A 2026/27

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