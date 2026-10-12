I voti di Matteo Dalla Vite
VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica
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Pessina 5, Darmian 6, Casale 6, Heggem 6.
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