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Le scelte

Raffaele Palladino senza Arthur Theate. Il difensore belga non sarà della partita a Lecce per una contusione rimediata nell'ultimo allenamento di ieri. Al suo posto gioca Casale, mentre debutta Darmian con Heggem a completare il reparto. Sorpresa in porta, dove gioca Pessina, mentre in mezzo confermati Ferguson e Pobega con Zortea e Miranda larghi. In attacco, torna Orsolini con Cambiaghi e Piccoli. Lecce con Pierotti, Esteban e Fatah nel tridente offensivo.

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