LBA Playoff – La Virtus schianta Tortona 92 a 63 e vola in semifinale

Una Virtus Segafredo Bologna che ha dovuto sudare per un tempo intero prima di avere la meglio nei confrontri di una BertramTortona davvero dura a morire, vince gara 5 e approda alle semifinali playoff dove incontrerà la Reyer Venezia. Dopo due prove opache sul parquet di Casale Monferrato, questa vittoria (perentoria) potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta per il cammino dei bianconeri in questi playoff. Si è trattata di un'ottima prova corale da parte di (quasi) tutti gli interpreti su entrambi i lati del campo, e la sensazione di aver ritrovato Toko Shengelia (22 punti) e Marco Belinelli ai massimi livelli. Da menzionare anche Alessandro Pajola capace di infilare 11 punti consecutivi a metà dell'ultimo quarto che, di fatto, hanno chiuso la gara e la serie