La Juve passeggia sul Bologna: due a zero, fine sogni di settimo posto. Berna ko

La tre giorni decisiva per il Bologna si è chiusa come peggio non poteva. Dopo aver detto addio all'Europa League giovedì, i rossoblù dicono probabilmente addio anche al settimo posto, perdendo malamente, e senza giocare, a Torino contro la Juventus. Basta un minuto ai bianconeri per stapparla con David, poi nella ripresa Thuram a chiudere i conti mentre il Bologna coglie un palo con Rowe e trova anche l'infortunio di Bernardeschi. Serata da dimenticare.