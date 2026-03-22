Sono i giorni di Kimi Antonelli e del Bologna. Il pilota bolognese ha vinto il suo primo gp in Cina, mentre i rossoblù sono reduci dal trionfo in Europa League sulla Roma. Bologna sugli scudi.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Kimi Antonelli a Gazzetta: “Il Bologna? Tanta toba”
news
Kimi Antonelli a Gazzetta: “Il Bologna? Tanta toba”
Le parole di Kimi Antonelli a Imola
Il pilota Mercedes era presente ieri all'Happy Birthday Ayrton, evento organizzato a Imola nel giorno del compleanno del pilota brasiliano. Una parola sul momento del Bologna ai microfoni di Gazzetta: "Tanta roba eh.. Se vengo allo stadio con la Lazio? No no, parto già per il Giappone", le parole di Kimi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA