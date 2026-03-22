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Kimi Antonelli a Gazzetta: “Il Bologna? Tanta toba”

Kimi Antonelli a Gazzetta: “Il Bologna? Tanta toba” - immagine 1
Le parole di Kimi Antonelli a Imola
Redazione TuttoBolognaWeb

Sono i giorni di Kimi Antonelli e del Bologna. Il pilota bolognese ha vinto il suo primo gp in Cina, mentre i rossoblù sono reduci dal trionfo in Europa League sulla Roma. Bologna sugli scudi.

Il pilota Mercedes era presente ieri all'Happy Birthday Ayrton, evento organizzato a Imola nel giorno del compleanno del pilota brasiliano. Una parola sul momento del Bologna ai microfoni di Gazzetta: "Tanta roba eh.. Se vengo allo stadio con la Lazio? No no, parto già per il Giappone", le parole di Kimi.

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