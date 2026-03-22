Bologna-Lazio valevole per la 30esima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 15, si giocherà con cielo parzialmente nuvoloso e con basso rischio di debole pioggia, temperatura compresa tra 12-15 gradi, venti deboli da nord-est, umidità compresa tra 45-55%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 70-80%. Per tutti i tifosi presenti al Dall’Ara, consiglio un look invernale ma senza eccessi. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
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TBW METEO – Parzialmente nuvoloso al Dall’Ara
di Gionni Forlenza
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