Cor Bo – L’altra metà del Tevere. Odgaard e Pobega a rischio per l’Aston Villa

Dopo la Roma, arriva la Lazio . Il Bologna dovrà archiviare la festa dell'Olimpico di giovedì sera, una serata storica, ma il calendario non concede tregue e oggi pomeriggio al Dall'Ara faranno visita i biancocelesti di Sarri.

L'altra metà del Tevere, titola il Corriere di Bologna: Italiano cerca l'ottavo posto e soprattutto energie fisiche e mentali dopo la sbornia in Europa League. Per quanto riguarda le scelte, secondo il Cor Bo giocherà ancora Castro davanti, stavolta supportato da Cambiaghi e Orsolini, mentre a centrocampo torna Sohm. In difesa rifiata Lucumi, spazio a Heggem e Vitik. Due nuovi infortuni, però, guastano la vigilia. Guai muscolari per Tommaso Pobega e Jens Odgaard, che svolgeranno esami approfonditi nelle prossime ore. La sosta di campionato aiuta, ma una lesione muscolare e uno stop di tre settimane metterebbe a rischio la loro presenza per l'andata contro l'Aston Villa.