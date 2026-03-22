Vincenzo Italiano scioglierà solo oggi i dubbi di formazione per la sfida di oggi pomeriggio alla Lazio di Maurizio Sarri. E' un terno al lotto, titola il Corriere dello Sport Stadio.
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Cor Sport – E’ un terno al lotto
L'apertura del Corriere dello Sport Stadio
Gli attaccanti saranno svelati solo questa mattina, scrive il quotidiano, dopo la dura sfida di giovedì, terminata ai supplementari, giocherà chi sta meglio. Rotazioni, minutaggio e condizione fisica: il tridente per la Lazio resta un rebus. Orsolini è in crescita e potrebbe affiancare Castro e Rowe, ma attenzione a Berna, Dallinga e Dominguez, gli altri in attesa, mentre a centrocampo tornerà Simon Sohm, con una statistica chiara: con lui si vince. Quando lo svizzero ha giocato titolare sono arrivate quattro vittorie. Per la squadra anche il richiamo del tecnico Italiano, che vuole massima concentrazione sulla Lazio: in palio l'ottavo posto e la rivincita in Coppa Italia.
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