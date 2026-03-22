Cor Sport – E’ un terno al lotto

Gli attaccanti saranno svelati solo questa mattina, scrive il quotidiano, dopo la dura sfida di giovedì, terminata ai supplementari, giocherà chi sta meglio. Rotazioni, minutaggio e condizione fisica: il tridente per la Lazio resta un rebus. Orsolini è in crescita e potrebbe affiancare Castro e Rowe, ma attenzione a Berna, Dallinga e Dominguez, gli altri in attesa, mentre a centrocampo tornerà Simon Sohm, con una statistica chiara: con lui si vince. Quando lo svizzero ha giocato titolare sono arrivate quattro vittorie. Per la squadra anche il richiamo del tecnico Italiano, che vuole massima concentrazione sulla Lazio: in palio l'ottavo posto e la rivincita in Coppa Italia.