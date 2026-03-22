Gazzetta – Partita a scacchi

Non c'è solo l'ottavo posto da difendere il settimo da andare a prendere per i rossoblù che vogliono fermare la striscia di brutti risultati in casa e soprattutto vendicare l'eliminazione nei quarti di finale di Coppa Italia maturata ai calci di rigore contro gli uomini di Sarri. Quella sconfitta brucia ancora. Per quanto riguarda le scelte, dubbio in avanti tra Castro e Dallinga, mentre sulle fasce Italiano cerca i gol e dovrebbe affidarsi a Rowe e Orsolini. Sono sette i ko recenti in casa ma il Dall'Ara continuerà a spingere con 28mila persone a fare il tifo. In taglio basso le sostituzioni di Italiano. E' quello che ne ha fatte di più in Italia con 144 sulle 145 a disposizione mentre Sarri è a 135.