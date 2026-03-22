Bologna-Lazio, le probabili formazioni

Vincenzo Italiano senza Odgaard e Pobega, problemi muscolari, farà turnover oggi con la Lazio a soli tre giorni dal ritorno degli ottavi di Europa League. In porta confermato Ravaglia, poi difesa a quattro con il rientro di Miranda a sinistra, in mezzo Heggem e Vitik, mentre a destra ancora Joao Mario. A centrocampo rientra Sohm, con Freuler perno centrale e Moro a dare qualità. In avanti, tridente con Orsolini, Dallinga e Cambiaghi. Nella Lazio fuori Cataldi, Basic, Zaccagni, Gigot, Provedel e Rovella, davanti spazio a Isaksen, Maldini e Pedro.