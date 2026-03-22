Carlino – Bologna-Lazio, nuova chiamata per l’Europa

Il Bologna si rituffa in campionato dopo il trionfo europeo di Roma e al Dall'Ara arriva la Lazio di Sarri. Riparte la caccia a un'altra Europa, scrive il Resto del Carlino, il distacco dall'Atalanta , ferita contro il Bayern, si è ridotta a cinque lunghezze e la squadra vuole riprendere a correre in campionato prima della doppia sfida con l'Aston Villa.

Tanti dubbi per Italiano, che dovrà gestire le energie post coppa, con Odgaard e Pobega appiedati da problemi muscolari. Orsolini cerca il riscatto dopo il rigore sbagliato contro la Lazio in Coppa Italia, e ora ha perso anche la nazionale con Gattuso che non lo ha convocato per gli spareggi. In difesa, Heggem fiuta una maglia e a riposare sarà Lucumi, con anche Helland che è in preallarme, mentre a centrocampo spazio a Sohm.