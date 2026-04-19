Juve-Bologna, come seguirla in tv e radio

Ultima chiamata, forse, per tentare l'assalto al settimo posto. L'Atalanta, fermata dalla Roma all'Olimpico sul pareggio, è distante sei punti e il Bologna ha il dovere di provare ad accorciare le distanze per ritagliarsi un finale di stagione con un obiettivo tangibile davanti. Juventus-Bologna è un crocevia decisivo della stagione.