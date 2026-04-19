Ultima chiamata, forse, per tentare l'assalto al settimo posto. L'Atalanta, fermata dalla Roma all'Olimpico sul pareggio, è distante sei punti e il Bologna ha il dovere di provare ad accorciare le distanze per ritagliarsi un finale di stagione con un obiettivo tangibile davanti. Juventus-Bologna è un crocevia decisivo della stagione.
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Juve-Bologna, come seguirla in tv e radio
Le coordinate per seguire la partita
La partita si gioca allo Stadium di Torino con calcio d'inizio alle 20.45. Diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn, visibile da smart tv ma anche sul bouquet Sky dalla sezione app (per chi è abbonato a Dazn). Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00 e in streaming, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.
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