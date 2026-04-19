Juventus-Bologna, le probabili formazioni

Vincenzo Italiano pronto a puntare ancora su Santi Castro. Sarà ancora l'argentino a guidare l'attacco del Bologna a Torino, nel 4-3-3 classico e con Bernardeschi e Cambiaghi ai lati (Rowe dovrebbe partire dalla panchina). A centrocampo Freuler sarà il perno, Ferguson e Pobega le mezze ali. In difesa torna Lucumi, farà coppia con Heggem, con Miranda e Mario terzini. Nella Juve 4-2-3-1 con Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, mediana con Thuram e Locatelli, poi McKennie incursore con Yildiz e Conceicao ai lati, mentre davanti spazio a David.