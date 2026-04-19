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Cor Sport – Violiamo lo stadium: non si vince dal 2011

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L'apertura del Corriere dello Sport
Redazione TuttoBolognaWeb

'Il Bologna rivuole le chiavi di casa Juve' apre oggi così il Corriere nello Sport nel giorno di Juvents-Bologna. I rossoblù non vincono a Torino dal 2011, quando una doppietta di Di Vaio firmò il colpo.

Bernardeschi, Castro e Cambiaghi, scrive il quotidiano, per andare a caccia del successo che riporterebbe il Bologna a meno tre dall'Atalanta: l'obiettivo è provare ad andare in Conference. Italiano punta sul Bologna da trasferta, 28 punti in 16 partite, per infrangere il tabù bianconero che dura da quindici anni. Nelle ultime due sfide allo Stadium il Bologna è andato avanti due volte per poi farsi rimontare. Il sogno si chiama Europa, dall'ultima porta disponibile, ovvero il settimo posto se la Coppa Italia venisse vinta da una squadra già presente nelle prime sei. Cancellare immediatamente l'Aston Villa è la parola d'ordine.

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