Cor Sport – Violiamo lo stadium: non si vince dal 2011

Bernardeschi, Castro e Cambiaghi, scrive il quotidiano, per andare a caccia del successo che riporterebbe il Bologna a meno tre dall'Atalanta: l'obiettivo è provare ad andare in Conference. Italiano punta sul Bologna da trasferta, 28 punti in 16 partite, per infrangere il tabù bianconero che dura da quindici anni. Nelle ultime due sfide allo Stadium il Bologna è andato avanti due volte per poi farsi rimontare. Il sogno si chiama Europa, dall'ultima porta disponibile, ovvero il settimo posto se la Coppa Italia venisse vinta da una squadra già presente nelle prime sei. Cancellare immediatamente l'Aston Villa è la parola d'ordine.