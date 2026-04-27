Importantissima vittoria interna del Bologna Primavera, che batte il Genoa 1-0 e vola così al 5° posto in solitaria a quota 55 punti, a -1 dalla Roma, quando mancano tre giornate alla fine di un campionato comunque di altissimo livello.
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Jaku gol, il Bologna Primavera batte il Genoa e vola in classifica
Vittoria fondamentale per la Primavera
A decidere la gara ci ha pensato Jaku all’86’, al termine di una partita ben giocata dall’inizio alla fine, con un piattone preciso a centro area. Vittoria fondamentale nello scontro diretto con il grifone e che lancia il Bologna in piena zona playoff. Alla post season si qualificheranno le prime sei e oggi i rossoblù hanno un punto di vantaggio sull'Atalanta e due sull'Inter e sabato prossimo ci sarà proprio lo scontro diretto con i nerazzurri.
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