Jaku gol, il Bologna Primavera batte il Genoa e vola in classifica

A decidere la gara ci ha pensato Jaku all’86’, al termine di una partita ben giocata dall’inizio alla fine, con un piattone preciso a centro area. Vittoria fondamentale nello scontro diretto con il grifone e che lancia il Bologna in piena zona playoff. Alla post season si qualificheranno le prime sei e oggi i rossoblù hanno un punto di vantaggio sull'Atalanta e due sull'Inter e sabato prossimo ci sarà proprio lo scontro diretto con i nerazzurri.