Le parole di Jack Bonora a Solo Calcio:

"Sono preoccupato, e per me questo è un Bologna che farà fatica ad entrare nelle prime dodici di Serie A. Ci siamo messi a giocare a pallone dopo che siamo andati sotto. Nel secondo tempo non abbiamo mai toccato palla e siamo stati letteralmente asfaltati. Dopo le prestazioni viste fino adesso c'è da farsi qualche domanda. In questo momento il centrocampo non è pervenuto così come l'attacco. La difesa invece mi è piaciuta. Un Bologna troppo arrendevole che, ribadisco, ha cominciato a giocare a pallone quando si è trovato alle strette. Ho visto una squadra in grande involuzione, negli scorsi anni il Bologna ci aveva abituato a giocare queste gare con grande dignità. Oggi vedo un Bologna molto modesto"