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Jack Bonora: “Per questo finale di campionato chiedo rispetto ai tifosi che pagano. Se resta Italiano?…”

Jack Bonora: “Per questo finale di campionato chiedo rispetto ai tifosi che pagano. Se resta Italiano?…” - immagine 1
Il commento di Jack Bonora nel post partita di Juventus-Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Le parole di Jack Bonora a Solo Calcio:

"Io credo che ci debba essere rispetto per tutti quei tifosi che continuano a seguire il Bologna sia in casa che in trasferta, e che spendono tanto denaro. E considerando che in questo momento storico i soldi sono un problema, il rispetto prima di tutto. Se il prossimo anno resta Italiano? Per quanto mi riguarda è finito un ciclo, anche perchè il fatto di non fare le coppe la prossima stagione potrebbe essere un problema per trattenere il Mister. Per quanto mi riguarda siamo a posto così, e lo ringrazio per questi due bellissimi anni e per averci fatto vincere un trofeo meraviglioso, ma il fatto di non fare le coppe potrebbe farlo rimanere qui sotto le Due Torri controvoglia. Dunque sulla panchina rossoblù vedrei bene un allenatore in rampa di lancio".

 

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