Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Il Vicenza guarda in casa Bologna: piacciono Corazza e Amey

mercato

Il Vicenza guarda in casa Bologna: piacciono Corazza e Amey

Il Vicenza guarda in casa Bologna: piacciono Corazza e Amey - immagine 1
Corazza e Amey nel mirino del Vicenza
Redazione TuttoBolognaWeb

Ci sarà anche il Vicenza nella Serie B del prossimo anno e il club veneto cerca rinforzi adatti alla categoria dopo una promozione a lungo cercata e finalmente trovata.

La squadra guidata da Fabio Gallo cerca difensori e nel mirino ci sarebbero due giocatori rossoblù. Per la fascia piace Tommaso Corazza, reduce da due prestiti in stagione tra il Pescara (15 presenze e 3 gol) e al Cesena (12 partite e 2 gol), che ha già debuttato in Serie B e segnato in Coppa Italia con i romagnoli. Un altro profilo cercato dai veneti sarebbe Wisdom Amey, secondo trivenetogol, che è stato il più giovane a esordire in Serie A grazie a Sinisa Mihajlovic (15 anni e 274 giorni) ed è reduce da una annata alla Pianese in Serie C.

 

Leggi anche
Di Vaio: “Ci dispiacerebbe perdere il mister. Dell’incontro non ci avevano avvertito....
Beukema non parteciperà al Mondiale: l’ex difensore del Bologna non ha convinto

© RIPRODUZIONE RISERVATA