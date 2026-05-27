Il Vicenza guarda in casa Bologna: piacciono Corazza e Amey

La squadra guidata da Fabio Gallo cerca difensori e nel mirino ci sarebbero due giocatori rossoblù. Per la fascia piace Tommaso Corazza, reduce da due prestiti in stagione tra il Pescara (15 presenze e 3 gol) e al Cesena (12 partite e 2 gol), che ha già debuttato in Serie B e segnato in Coppa Italia con i romagnoli. Un altro profilo cercato dai veneti sarebbe Wisdom Amey, secondo trivenetogol, che è stato il più giovane a esordire in Serie A grazie a Sinisa Mihajlovic (15 anni e 274 giorni) ed è reduce da una annata alla Pianese in Serie C.