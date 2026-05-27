Ci sarà anche il Vicenza nella Serie B del prossimo anno e il club veneto cerca rinforzi adatti alla categoria dopo una promozione a lungo cercata e finalmente trovata.
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Il Vicenza guarda in casa Bologna: piacciono Corazza e Amey
Corazza e Amey nel mirino del Vicenza
La squadra guidata da Fabio Gallo cerca difensori e nel mirino ci sarebbero due giocatori rossoblù. Per la fascia piace Tommaso Corazza, reduce da due prestiti in stagione tra il Pescara (15 presenze e 3 gol) e al Cesena (12 partite e 2 gol), che ha già debuttato in Serie B e segnato in Coppa Italia con i romagnoli. Un altro profilo cercato dai veneti sarebbe Wisdom Amey, secondo trivenetogol, che è stato il più giovane a esordire in Serie A grazie a Sinisa Mihajlovic (15 anni e 274 giorni) ed è reduce da una annata alla Pianese in Serie C.
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