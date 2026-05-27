Beukema non parteciperà al Mondiale: l’ex difensore del Bologna non ha convinto

I campionati son terminati e le Nazionali iniziano a stilare le liste dei convocati. Tuttavia, se si guardano i convocati dell'Olanda si nota subito un'assenza importante: Sam Beukema è stato escluso dalla lista. L'ex difensore rossoblù non parteciperà, dunque, al Mondiale americano. La narrazione intorno all'addio di Beukema è sempre stata controversa: si diceva che il centrale olandese avesse lasciato il Bologna per affrontare una sfida più importante e complessa che avrebbe potuto dargli la consacrazione ad un livello più alto. Tuttavia, proprio alla vigilia della partita tra Napoli e Bologna di due settimane fa, è stato lo stesso Beukema a smentire tutte le voci legate al suo trasferimento.