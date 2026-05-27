Di Vaio: “Ci dispiacerebbe perdere il mister. Dell’incontro non ci avevano avvertito. Rowe…”

Il Bologna attende di incontrare Vincenzo Italiano per capire le sue intenzioni dopo l’incontro di ieri tra i suoi agenti e Aurelio De Laurentiis . Così Marco Di Vaio all’evento Apericalcio al centro sportivo Campo di Marte intervistato da Emilio Marrese e Sabrina Orlandi:

"Incontreremo il mister e dopo comunicheremo quello che sarà. Sorpresi da quanto appreso ieri? Fa parte del nostro mondo, ma non è vero che ci avevano avvertito. Aspettiamo di sapere cosa ci dirà e vedremo il da farsi. Il contratto? Ci dispiacerebbe molto se ci dicesse di voler andare, con lui avremmo maggiori possibilità di tornare in Europa"