Il “vecchio” Bologna vince con autorità e si riprende l’ottavo posto

Al Maradona abbiamo rivisto il Bologna di una volta, quello spavaldo, quello di Vigo per intenderci. Quello insomma che abbiamo ammirato fino alla finale di Supercoppa che, ironia della sorte, perdemmo proprio contro gli uomini di Antonio Conte. Sono passati mesi, e in mezzo sono successe una marea di cose. Oggi però godiamoci questa serata, questa vittoria e questi tre punti. Anche se è difficile non pensare al recente passato e, soprattutto, le tante occasioni buttate per tornare a fare un altro giro in Europa. Proviamo per un attimo a pensare positivo, come abbiamo fatto negli ultimi tre anni. Questo è il calcio nel bene e nel male. Ma tant'è. I ragazzi di Vincenzo Italiano questa sera hanno tirato fuori l'orgoglio e con caparbietà si sono ripresi l'ottavo posto, obiettivo minimo stagionale.