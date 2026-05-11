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Il “vecchio” Bologna vince con autorità e si riprende l’ottavo posto

Il “vecchio” Bologna vince con autorità e si riprende l’ottavo posto - immagine 1
Il Bologna torna a ruggire in campionato e torna ottavo in classifica
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna a Napoli ha fatto il Bologna, e si è finalmente ritrovato.

Al Maradona abbiamo rivisto il Bologna di una volta, quello spavaldo, quello di Vigo per intenderci. Quello insomma che abbiamo ammirato fino alla finale di Supercoppa che, ironia della sorte, perdemmo proprio contro gli uomini di Antonio Conte. Sono passati mesi, e in mezzo sono successe una marea di cose. Oggi però godiamoci questa serata, questa vittoria e questi tre punti. Anche se è difficile non pensare al recente passato e, soprattutto, le tante occasioni buttate per tornare a fare un altro giro in Europa. Proviamo per un attimo a pensare positivo, come abbiamo fatto negli ultimi tre anni. Questo è il calcio nel bene e nel male. Ma tant'è. I ragazzi di Vincenzo Italiano questa sera hanno tirato fuori l'orgoglio e con caparbietà si sono ripresi l'ottavo posto, obiettivo minimo stagionale.

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