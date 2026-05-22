Il racconto di Davide Calabria: “A Bologna ambiente eccezionale”

Una frattura netta con dirigenza rossonera e allenatore, che hanno portato Davide dal vincere la Supercoppa con il Milan in vesti di capitano, al passaggio di fascia con Maignan:"Si era capito che la proprietà intendeva intraprendere altre strade. Avevo capito che non ci sarebbe stato un futuro, ero chiuso dalle scelte del tecnico. È stato un bagno di lacrime salutare lo staff. Il calcio è amore, ma anche business."