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Il racconto di Davide Calabria: “A Bologna ambiente eccezionale”

Il racconto di Davide Calabria: “A Bologna ambiente eccezionale” - immagine 1
Gianluca Di Marzio ha intervistato Calabria a Sky Sport, queste le sue dichiarazioni
Redazione TuttoBolognaWeb

Queste le parole di Davide Calabria a Sky Sport sul passaggio dal Milan al Bologna nella stagione 2024/25.

Una frattura netta con dirigenza rossonera e allenatore, che hanno portato Davide dal vincere la Supercoppa con il Milan in vesti di capitano, al passaggio di fascia con Maignan:"Si era capito che la proprietà intendeva intraprendere altre strade. Avevo capito che non ci sarebbe stato un futuro, ero chiuso dalle scelte del tecnico. È stato un bagno di lacrime salutare lo staff. Il calcio è amore, ma anche business."

Come raccontato dal calciatore, l'unica nota positiva si chiama Bologna: "Sono stato fortunato a finire in un ambiente eccezionale, dove sono stato benissimo."

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