Il Bologna vince a Bergamo: sono tante le note positive di giornata

E così dopo la vittoria di Napoli, il Bologna si porta a casa altri tre punti preziosi sul difficilissimo campo di Bergamo per provare a blindare l'ottavo posto che significherebbe saltare il primo turno di Coppa Italia. Un finale di campionato dunque in crescita per il Bologna, dopo la doppia sconfitta in Europa League contro l'Aston Villa che aveva tarpato un po' le ali soprattutto dal punto di vista psicologico. Nel pomeriggio di oggi si sono viste tante note positive: la coppia centrale norvegese che non ha sbagliato un colpo, così come la cresita di Miranda e il decimo gol di Orsolini che per il quarto anno di fila arriva in doppia cifra.