Il Bologna si prende i tre punti ma non basta per la Conference: ottavo posto più vicino

Serviva una vittoria con tre gol di scarto, è arrivata di misura. Buona partita del Bologna a Bergamo contro l'Atalanta, ma non è bastata per tentare l'ultimo assalto Conference. Decide Orsolini a dieci dalla fine, così la Dea si tiene il vantaggio nello scontro diretto con lo zero a due dell'andata e con esso la qualificazione alle coppe. I rossoblù, invece, salgono a quota 55 e disegnano un finale più dolce dopo il calo post eliminazione in Europa.