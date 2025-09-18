Il Bologna si trasforma al Dall’Ara: più di mezzo punto a partita

Saranno i 22.153 abbonati, sarà che da qualche anno il clima al Dall'Ara è infuocato e da fortino sudamericano, sarà appunto l'atmosfera del tifo e un ambiente che spinge e trascina. La differenza di rendimento tra casa e fuori per il Bologna è tangibile e confermata dai numeri.

Detto che la stagione è iniziata con due sconfitte esterne e una vittoria in casa, a seguire il trend, se si guarda anche all'andamento del campionato scorso c'è la conferma della trasformazione dei rossoblù all'interno delle mura amiche. Il Bologna di Italiano ha infatti conquistato ben 37 punti al Dall'Ara sui 62 totali, frutto di 10 vittorie 7 pareggi e 2 sole sconfitte. La media recita 1.95 punti a gara, che sarebbero stati di più senza una espulsione e un autogol contro il Verona (2-3) e l'inopinata sconfitta all'ultima giornata contro il Genoa. Proprio quel Genoa che arriverà sabato. In trasferta, invece, rendimento decisamente inferiore l'anno scorso con 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte per un totale di 25 punti e una media a gara di 1.31. In sintesi, dopo la brutta partita di Milano il fattore Dall'Ara sarà determinante per risalire la china e riprendere a macinare punti in una lotta all'Europa che si preannuncia dura e difficile. Il Bologna in casa si trasforma.