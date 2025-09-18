Nuovo corso a Coverciano e con Gennaro Gattuso commissario tecnico della nazionale sembra esserci spazio anche per Riccardo Orsolini. Il numero sette del Bologna è stato utilizzato nel secondo tempo sia contro l'Estonia che contro Israele e oggi Tmw riporta una sua intervista ai canali di Vivo Azzurro Tv.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Orsolini: “Voglio fare una grande stagione e meritare la chiamata al mondiale”
news
Orsolini: “Voglio fare una grande stagione e meritare la chiamata al mondiale”
Le parole di Riccardo Orsolini a Vivo Azzurro Tv
"Negli ultimi anni mi sono tolto molte soddisfazioni con il Bologna sogno un'altra grande stagione. Spero di aiutare la squadra e meritarmi la chiamata al mondiale. Sarebbe un sogno e un obiettivo concreto. Giocare con la maglia azzurra è un orgoglio, così come rappresentare il proprio paese. Gattuso? Si è aperto un ciclo nuovo e siamo molto carichi. Abbiamo tante responsabilità perché c'è un Mondiale da conquistare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA