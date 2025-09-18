Orsolini: “Voglio fare una grande stagione e meritare la chiamata al mondiale”

Nuovo corso a Coverciano e con Gennaro Gattuso commissario tecnico della nazionale sembra esserci spazio anche per Riccardo Orsolini . Il numero sette del Bologna è stato utilizzato nel secondo tempo sia contro l'Estonia che contro Israele e oggi Tmw riporta una sua intervista ai canali di Vivo Azzurro Tv.

"Negli ultimi anni mi sono tolto molte soddisfazioni con il Bologna sogno un'altra grande stagione. Spero di aiutare la squadra e meritarmi la chiamata al mondiale. Sarebbe un sogno e un obiettivo concreto. Giocare con la maglia azzurra è un orgoglio, così come rappresentare il proprio paese. Gattuso? Si è aperto un ciclo nuovo e siamo molto carichi. Abbiamo tante responsabilità perché c'è un Mondiale da conquistare".