Ci sarebbe anche Giovanni Sartori sulle tracce di Francesco Conti, esterno di centrocampo della Sampdoria impegnata nel campionato di Serie B.
Mercato – Anche il Bologna su Conti della Sampdoria
Nuovo nome per il mercato rossoblù
Il centrocampista è stato lanciato dal primo minuto in occasione del match casalingo contro il Cesena e sugli spalti a osservarlo c0era il diesse del Torino Davide Vagnati. I granata, però, non sarebbero gli unici interessati al giovane 2004 nato e cresciuto nelle giovanili doriane. Reduce da una stagione in prestito in C al Rimini (44 partite con 2 gol e 2 assist) con annessa vittoria in Coppa Italia di categoria, Conti è stato confermato in pianta stabile a Genova ma su di lui ci sarebbe anche il Bologna di Sartori e l'Atalanta di D'Amico. Lo riporta Tmw.
