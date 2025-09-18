Mercato – Anche il Bologna su Conti della Sampdoria

Tutto Bologna Web
Nuovo nome per il mercato rossoblù
Redazione TuttoBolognaWeb

Ci sarebbe anche Giovanni Sartori sulle tracce di Francesco Conti, esterno di centrocampo della Sampdoria impegnata nel campionato di Serie B.

Il centrocampista è stato lanciato dal primo minuto in occasione del match casalingo contro il Cesena e sugli spalti a osservarlo c0era il diesse del Torino Davide Vagnati. I granata, però, non sarebbero gli unici interessati al giovane 2004 nato e cresciuto nelle giovanili doriane. Reduce da una stagione in prestito in C al Rimini (44 partite con 2 gol e 2 assist) con annessa vittoria in Coppa Italia di categoria, Conti è stato confermato in pianta stabile a Genova ma su di lui ci sarebbe anche il Bologna di Sartori e l'Atalanta di D'Amico. Lo riporta Tmw.

 

