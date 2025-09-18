Carlino – Fenucci e Abodi, l’incontro per il Dall’Ara: è il primo passo

Era atteso l'incontro tra il dirigente rossoblù, anche in rappresentanza della Lega Calcio, e il ministro, in relazione al decreto sport che dovrebbe elargire fondi e incentivi per la riqualificazione degli impianti calcistici in Italia, anche in ottica Euro 2032. Il costo del Restyling del Dall'Ara, come noto, è lievitato fino a 200 milioni di euro, di cui 40 messi a disposizione dal Comune di Bologna. All'appello mancano circa 80 milioni di euro che si spera di ricavare con fondi e strumenti governativi. La richiesta delle società di calcio è velocizzare le procedere e i decreti attuativi, aspettando la nomina del commissario, e fare chiarezza sui modi e tempi di distribuzione delle risorse.