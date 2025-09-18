Carlino – Vitik e Moro favoriti per sabato

Inizia la settimana da tre partite e Vincenzo Italiano potrebbe dare vita ai primi turnover della stagione. Sabato il Genoa , poi giovedì l' Aston Villa e domenica il Lecce .

Detto che il grosso dei cambiamenti il tecnico dovrebbe farli tra Birmingham e Lecce, anche in vista di sabato potrebbero esserci dei cambiamenti. Secondo il Resto del Carlino, sono due le pedine oggi favorite. A centrocampo, Nikola Moro dovrebbe rientrare nell'undici titolare dopo la partita interna col Como di due settimane fa, mentre in difesa scalpita Vitik che dunque potrebbe affiancare Lucumi davanti a Skorupski. Da verificare invece la scelta come terzino destro. Holm è rientrato e potrebbe avere minutaggio o sabato o direttamene giovedì in Europa League al posto di Zortea.