Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Cor Sport – Vitik rivuole la maglia da titolare

news

Cor Sport – Vitik rivuole la maglia da titolare

Cor Sport – Vitik rivuole la maglia da titolare - immagine 1
Vitik prova a convincere Italiano: vuole essere titolare sabato
Redazione TuttoBolognaWeb

'Per scalare la Serie A ci vogliono pazienza, costanza e abitudine. Bisogna farsi i calli sulle mani. Martin Vitik se n’è accorto con l’inizio della stagione del Bologna', scrive Dario Cervellati su Stadio.

Il sostituto di Sam Beukema, prelevato dallo Sparta Praga, vuole riprendersi la titolarità e punta a convincere Italiano in vista del match di sabato contro il Genoa, quando inizierà il tour de force che verrà poi i rossoblù andare a Birmingham il 25 settembre contro l'Aston Villa e domenica prossima a Lecce. Da punto fermo dell'estate a riserva di Heggem, Vitik ora rivuole spazio e si sta allenando intensamente per riprendersi una occasione dal primo minuto. Nel gioco aereo si è imposto, sottolinea il quotidiano, ma deve migliorare nelle letture, nell'uno contro uno e in fase di impostazione. Sabato potrebbe esserci una chance al fianco di Lucumi, prima che poi Italiano inizi le rotazioni in vista delle tre partite in sette giorni.

Leggi anche
Repubblica – Nuovo schema Bologna, si giocherà in 22.153
Cor Sport – Odgaard accelera: è l’uomo della svolta

© RIPRODUZIONE RISERVATA