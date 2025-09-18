Cor Sport – Vitik rivuole la maglia da titolare

Il sostituto di Sam Beukema, prelevato dallo Sparta Praga, vuole riprendersi la titolarità e punta a convincere Italiano in vista del match di sabato contro il Genoa, quando inizierà il tour de force che verrà poi i rossoblù andare a Birmingham il 25 settembre contro l'Aston Villa e domenica prossima a Lecce. Da punto fermo dell'estate a riserva di Heggem, Vitik ora rivuole spazio e si sta allenando intensamente per riprendersi una occasione dal primo minuto. Nel gioco aereo si è imposto, sottolinea il quotidiano, ma deve migliorare nelle letture, nell'uno contro uno e in fase di impostazione. Sabato potrebbe esserci una chance al fianco di Lucumi, prima che poi Italiano inizi le rotazioni in vista delle tre partite in sette giorni.