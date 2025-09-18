Cor Sport – Italiano può stupire ancora

Un anno fa Italiano ha scelto per la prima volta il 4-2-3-1, proprio contro il Genoa che sabato arriverà al Dall'Ara. A Marassi venne schierato Odgaard dietro la prima punta e il danese rispose con un gol. Aumentata la pericolosità offensiva, grazie a quella mossa il Bologna ha cambiato marcia fino a una cavalcata impressionante in inverno. Sabato serve lo stesso per scacciare i problemi derivanti da due sconfitte in tre partite e la scelta di Vincenzo un anno fa portò poi a tre vittorie consecutive. Si punta a fare altrettanto ora, soprattutto per ridare peso specifico all'attacco che a San Siro ha chiuso con zero tiri in porta. Tocca anche ai giocatori, però, rispondere presente.