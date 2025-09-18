Proseguono gli allenamenti dei ragazzi di Vincenzo Italiano verso #BFCGenoa di sabato. Per i rossoblù attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto.
Qui Casteldebole -Fuori in quattro per sabato
Nicolò Casale e Tommaso Pobega hanno svolto lavoro differenziato, terapie per Ciro Immobile e Ibrahim Sulemana, tutti e quattro non ci saranno sabato. Domani, vigilia di #BFCGenoa, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura alle 11. Vincenzo Italiano sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 14 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli
