Qui Casteldebole -Fuori in quattro per sabato

Nicolò Casale e Tommaso Pobega hanno svolto lavoro differenziato, terapie per Ciro Immobile e Ibrahim Sulemana, tutti e quattro non ci saranno sabato. Domani, vigilia di #BFCGenoa, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura alle 11. Vincenzo Italiano sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 14 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli