Il Bologna a Vigo, le possibili scelte di Italiano

Davanti a Ravaglia, si riparte dalla coppia titolare, l'unica disponibile date le assenze di Vitik e Casale. Per ora, il tendine di Lucumi sembra reggere e non sono previsti adattamenti, con il norvegese che sarà ancora in campo dopo il Parma e la Lazio, mentre in fascia, invece, pronti Lykogiannis e Holm. A centrocampo, nella rifinitura odierna, Ferguson è stato risparmiato ed è in dubbio: lo scozzese è convocato, ma potrebbe partire dalla panchina in favore di Moro e Pobega. Le novità dovrebbero riguardare anche il reparto avanzato. Bernardeschi si scalda a destra, così come Dominguez a sinistra, mentre Fabbian è in vantaggio su Odgaard in zona di trequarti. In avanti, Dallinga favorito su Castro.