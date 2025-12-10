Emergenza in difesa, ma Vincenzo Italiano chiederà un sacrificio a Lucumi e Heggem domani sera al Balaidos di Vigo, teatro della sesta giornata della fase a campionato di Europa League contro il Celta.
Il Bologna a Vigo, le possibili scelte di Italiano
Il Bologna a Vigo, le possibili scelte di Italiano
Le possibili scelte di Vincenzo Italiano per domani sera
Davanti a Ravaglia, si riparte dalla coppia titolare, l'unica disponibile date le assenze di Vitik e Casale. Per ora, il tendine di Lucumi sembra reggere e non sono previsti adattamenti, con il norvegese che sarà ancora in campo dopo il Parma e la Lazio, mentre in fascia, invece, pronti Lykogiannis e Holm. A centrocampo, nella rifinitura odierna, Ferguson è stato risparmiato ed è in dubbio: lo scozzese è convocato, ma potrebbe partire dalla panchina in favore di Moro e Pobega. Le novità dovrebbero riguardare anche il reparto avanzato. Bernardeschi si scalda a destra, così come Dominguez a sinistra, mentre Fabbian è in vantaggio su Odgaard in zona di trequarti. In avanti, Dallinga favorito su Castro.
